На свалке сгорел 15-летний подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На территории свалки во Львовской области нашли тело 15-летнего подростка. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в области, передает УНН.
Так, сегодня в полицию поступил сигнал, что на территории свалки нашли обгоревшее тело человека.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что 15-летний житель Закарпатья внутри временного сооружения развел огонь в самодельной конструкции для обогрева, в результате чего произошло возгорание", – говорится в сообщении.
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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, во время пожара в жилом доме на Волыни погиб 1,5-летний ребенок.