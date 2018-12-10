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На свалке сгорел 15-летний подросток

Киев • УНН

 • 17392 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На территории свалки во Львовской области нашли тело 15-летнего подростка. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в области, передает УНН.

На свалке сгорел 15-летний подросток

Так, сегодня в полицию поступил сигнал, что на территории свалки нашли обгоревшее тело человека.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что 15-летний житель Закарпатья внутри временного сооружения развел огонь в самодельной конструкции для обогрева, в результате чего произошло возгорание", – говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, во время пожара в жилом доме на Волыни погиб 1,5-летний ребенок.

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