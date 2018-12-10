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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В центре Львова горели автомобильные покрышки

Киев • УНН

 • 10147 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На улице Городоцкая, в центре Львова, произошло возгорание автомобильных скатов. Пожар уже ликвидировали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.

В центре Львова горели автомобильные покрышки

Так, сигнал о пожаре поступил спасателям поступил около 15:00.

"В открытой одноэтажной пристройке произошло возгорание скатов. Пожар был ликвидирован в 15:27. Ее площадь составляла около 20 кв.м", – сообщили в ГСЧС.

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Пострадавших в результате пожара нет. Эвакуация не проводилась.

Как сообщал УНН, в центре Львова, на улице Городоцкая, произошел пожар в здании. Густой дым поднимался над зданием и улицей.

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Ранее УНН сообщал о пожаре в здании хирургического корпуса областной больницы Львова.

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