Пожежу у обласній лікарні Львова ліквідовано
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. О 13:10 пожежу в триповерховій будівлі хірургічного корпусу обласної лікарні Львова, яка сталася сьогодні ранком, локалізовано на площі 200 м. кв. О 14:12 пожежу - ліквідовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали із 3-го поверху лікарні 153 пацієнтів, з 2-го поверху вогнеборці вивели ще 66 людей, з 1-го – 57 людей. Окрім цього, рятувальники евакуювали 55 працівників та 150 відвідувачів. Загалом із лікарні евакуювали 481 людину (з них 276 хворих).
На місці пожежі працює 93 рятувальника та 17 одиниць спецтехніки.
Складність пожежі полягала у щільній задимленості на горищі будівлі. Полум’я поширювалося міжпокрівельними пустотами. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.
Як повідомляв УНН, сьогодні ранком у лікарні Львова спалахнула пожежа.