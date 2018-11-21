Пожар в областной больнице Львова ликвидировано
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В 13:10 пожар в трехэтажном здании хирургического корпуса областной больницы Львова, который произошел сегодня утром, локализован на площади 200 м. Кв. В 14:12 пожар - ликвидирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Во время тушения пожара спасатели эвакуировали из 3-го этажа больницы 153 пациентов, со 2-го этажа пожарные вывели еще 66 человек, с 1-го - 57 человек. Кроме этого, спасатели эвакуировали 55 работников и 150 посетителей. Всего с больницы эвакуировали 481 человек (из них 276 больных).
На месте пожара работает 93 спасателя и 17 единиц спецтехники.
Сложность пожара заключалась в плотной задымленности на чердаке здания. Пламя распространялось междупокровными пустотами. Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.
Как сообщал УНН, сегодня утром в больнице Львова вспыхнул пожар.