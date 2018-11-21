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У Львові горить лікарня

У Львові горить лікарня

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Львові горить лікарня на вулиці Чернігівській. Про це повідомили у прес- службі ДСНС у Львівській області.

"Виклик про пожежу надійшов об 11.27. Наразі триває евакуація людей та гасіння пожежі",- повідомили у ДСНС.

На місці працює 81 рятувальник, 17 машин.

Пожежа виникла у головному корпусі лікарні.

Евакуювали 60 осіб. 

Розпочато досудове розслідування ч.3 ст.185 КК України.

Як повідомляв УНН, 17 листопада у столичній багатоповерхівці сталася пожежа, людей евакуювали.

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася на Мінському ринку у столиці.

Українські Національні Новини

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