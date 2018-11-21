У Львові горить лікарня
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Львові горить лікарня на вулиці Чернігівській. Про це повідомили у прес- службі ДСНС у Львівській області.
"Виклик про пожежу надійшов об 11.27. Наразі триває евакуація людей та гасіння пожежі",- повідомили у ДСНС.
На місці працює 81 рятувальник, 17 машин.
Пожежа виникла у головному корпусі лікарні.
Евакуювали 60 осіб.
Розпочато досудове розслідування ч.3 ст.185 КК України.
Як повідомляв УНН, 17 листопада у столичній багатоповерхівці сталася пожежа, людей евакуювали.
Нагадаємо, масштабна пожежа сталася на Мінському ринку у столиці.