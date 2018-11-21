Во Львове горит больница
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во Львове горит больница на улице Черниговской. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
"Вызов о пожаре поступил в 11.27. Сейчас идет эвакуация людей и тушение пожара", - сообщили в ГСЧС.
На месте работает 81 спасатель, 17 машин.
Пожар возник в главном корпусе больницы.
Начато досудебное расследование ч.3 ст.185 УК Украины.
Как сообщал УНН, 17 ноября в столичной многоэтажке произошел пожар, людей эвакуировали.
Напомним, крупный пожар произошел на Минском рынке в столице.