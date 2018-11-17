У столичній багатоповерхівці сталася пожежа, людей евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Подільському районі Києва по вулиці Данченка, 32 сталася пожежа у багатоповерхівці. Про це в коментарі УНН повідомила речниця ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.
Вона уточнила, що горить - в електрощитках на 10 поверхах. Постраждалих немає.
"Причина пожежі - з 3 по 13 в електрощитках горять кабелі. На місці працюють рятувальники, проводилась евакуація людей з 12 по 13 поверх", - сказала Водолага.
За її словами, станом на 15:05 інформації про локалізацію пожежі не було.
Нагадаємо, масштабна пожежа сталася на Мінському ринку у столиці.