В столичной многоэтажке произошел пожар, людей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Подольском районе Киева по улице Данченко, 32 произошел пожар в многоэтажке. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
Она уточнила, что горит - в электрощитках на 10 этажах. Пострадавших нет.
"Причина пожара - с 3 по 13 в электрощитках горят кабели. На месте работают спасатели, проводилась эвакуация людей с 12 по 13 этаж", - сказала Водолага.
По ее словам, по состоянию на 15:05 информации о локализации пожара не было.
Напомним, масштабный пожар произошел на Минском рынке в столице.