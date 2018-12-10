У центрі Львова горить будівля
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У центрі Львова, на вулиці Городоцька, сталася пожежа в будівлі. Про це свідчать відеозаписи, які опублікував на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає УНН.
Так, на відео видно, як над будівлею та вулицею здіймається густий дим.
"О 14:55 вул. Городоцька, вище цирку, щось горить в будівлі", – написав Зінкевич.
УНН намагається з’ясувати, де саме сталася пожежа, її масштаби та всі деталі події.
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Як повідомляв УНН, через пожежу у будинку у Черкаської області загинули троє людей.
Раніше у центрі Львова сталася пожежа у пасажирському автобусі. На момент займання в салоні транспортного засобу пасажирів не було.