На пожежі у житловому будинку загинули три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у житловому будинку у місті Золотоноша Черкаської області напередодні ввечері загинули три людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"9 грудня о 20:30 у місті Золотоноша, вулиця Лікарняна, 166 в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи", - повідомили рятувальники.
Пожежу ліквідували лише за майже дві години - о 22:16. Вигоріло 9 кв. м. Гасили пожежу вісім рятувальників з двома одиницями техніки ДСНС.
Загалом з початку 2018 року в Україні сталося 77 тисяч 333 пожежі, з них 28 тисяч 749 - у житловому секторі. На пожежах цього року загинули 1 тисяча 692 людини.
Нагадаємо, у пожежі на Полтавщині загинули троє людей.