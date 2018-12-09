У пожежі на Полтавщині загинули троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Троє людей загинули внаслідок пожежі у приватному будинку у Полтавській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в області.
Так, сьогодні вночі, о 00:40 до рятувальників надійшов сигнал про пожежу у приватному житловому будинку у селі Лютенька.
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"Рятувальники локалізували пожежу о 1:45, ліквідували – о 6:10. На місці пожежі виявлено 3-х загиблих громадян, 1955, 1963 та 1965 року народження, яких направлено у бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Причина пожежі встановлюється", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Краматорську під час пожежі в будинку загинуло подружжя, у них залишився син.