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На пожежі в Краматорську загинуло подружжя

На пожежі в Краматорську загинуло подружжя

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Краматорську Донецької області у ніч на понеділок під час пожежі загинуло подружжя, у них залишився син. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.

Повідомлення про те, що під час гасіння пожежі в одному з приватних будинків у селі Біленьке, підпорядковане Краматорській міськраді, виявлено трупи чоловіка та жінки, правоохоронці отримали близько 2 ночі.

Слідчо-оперативна група поліції встановила, що загиблими є 41-річний власник будинку та його 36-річна дружина. За попередніми даними, причиною смерті чоловіка та жінки стало задимлення приміщення продуктами горіння печі. Разом із ними мешкав їх малолітній син, однак тієї ночі він залишився в гостях у своєї хресної, що й врятувало йому життя.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

Нагадаємо, у Маріуполі внаслідок пожежі постраждали малолітня дитина та троє дорослих.

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