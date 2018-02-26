На пожаре в Краматорске погибли супруги
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Краматорске Донецкой области в ночь на понедельник при пожаре погибли супруги, у них остался сын. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
Сообщение о том, что во время тушения пожара в одном из частных домов в селе Беленькое, подчиненом Краматорской городской раде, обнаружены трупы мужчины и женщины, правоохранители получили около 2 ночи.
Следственно-оперативная группа полиции установила, что погибшим является 41-летний владелец дома и его 36-летняя жена. По предварительным данным, причиной смерти мужчины и женщины стало задымление помещения продуктами горения печи. Вместе с ними жил их малолетний сын, однако в ту ночь он остался в гостях у своей крестной, что и спасло ему жизнь.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.
Напомним, в Мариуполе в результате пожара пострадали малолетний ребенок и трое взрослых.