При пожаре в Полтавской области погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Полтавской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
Так, сегодня ночью, в 00:40 к спасателям поступил сигнал о пожаре в частном жилом доме в селе Лютенька.
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"Спасатели локализовали пожар в 1:45, ликвидировали – в 6:10. На месте пожара обнаружено 3-х погибших граждан, 1955, 1963 и 1965 года, которые направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Напомним, в Краматорске во время пожара в доме погибли супруги, у них остался сын.