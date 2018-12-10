На пожаре в жилом доме погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В результате пожара в жилом доме в городе Золотоноша Черкасской области накануне вечером погибли три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"9 декабря в 20:30 в городе Золотоноша, улица Врачебная, 166 в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", - сообщили спасатели.
Пожар ликвидировали только за почти два часа - в 22:16. Выгорело 9 кв. м. Тушили пожар восемь спасателей с двумя единицами техники ГСЧС.
Всего с начала 2018 года в Украине произошло 77 тысяч 333 пожара, из них 28 тысяч 749 - в жилом секторе. На пожарах в этом году погибло 1 тысяча 692 человека.
Напомним, в пожаре в Полтавской области погибли три человека.