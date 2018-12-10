В центре Львова горит здание
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В центре Львова, на улице Городоцкая, произошел пожар в здании. Об этом свидетельствуют видеозаписи, которые опубликовал на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает УНН.
Так, на видео видно, как над зданием и улицей поднимается густой дым.
"В 14:55 ул. Городецкая, выше цирка, что-то горит в здании", – написал Зинкевич.
УНН пытается выяснить, где именно произошел пожар, ее масштабы и все детали происшествия.
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Как сообщал УНН, из-за пожара в доме в Черкасской области погибли три человека.
Ранее в центре Львова произошел пожар в пассажирском автобусе. На момент возгорания в салоне транспортного средства пассажиров не было.