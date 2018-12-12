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Возле ратуши в Черновцах произошел масштабный пожар

Киев • УНН

 • 15073 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В трехэтажном доме в центре Черновцов вчера вечером произошел масштабный пожар, из-за чего эвакуировали 30 человек, а движение транспорта перекрыли. Потушили возгорание только сегодня утром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Черновицкой области.

Возле ратуши в Черновцах произошел масштабный пожар

"11 декабря в 23 часов 20 минут в Управление ГСЧС Украины в Черновицкой области поступило сообщение о возгорании мансардного помещения в трехэтажном нежилом доме по улице ул. Ивана Франко, 5", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что горит чердак, кровля, перекрытия над третьим этажом и частично помещение на третьем этаже в трехэтажном доме. Площадь пожара составляла 1600 кв.м.

Из-за пожара эвакуировали 30 человек. Были обесточены жилой квартал и троллейбусные электролинии.

"Пожар локализован 12 декабря в 4:30 утра на площади 1 600 м.кв., а в 7:20 – ликвидированы", – сообщили в ГСЧС.

В пресс-службе Черновицкого городского совета сообщили, что из-за пожара, перекрыто движение в центре города.

"Также из-за обесточенных подстанций в районе улиц Главной и Франко – не ходят троллейбусы", – добавили в горсовете.

Как сообщил секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан на своей Facebook-странице, это "самый масштабный пожар за последние 20 лет".

Напомним, в центре Львова, на улице Городецкая, произошел пожар в здании. Густой дым поднимался над зданием и вулицею. Выяснилось, что горели автомобильные шины.

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