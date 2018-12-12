Возле ратуши в Черновцах произошел масштабный пожар

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В трехэтажном доме в центре Черновцов вчера вечером произошел масштабный пожар, из-за чего эвакуировали 30 человек, а движение транспорта перекрыли. Потушили возгорание только сегодня утром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Черновицкой области.