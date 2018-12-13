ГСЧС: за погодных условий обесточены 170 населенных пунктов в 6 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“13 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в шести областях, а именно: Черниговская — 85, Киевская — 40, Сумская — 30, Херсонская — 9, Кировоградская — 4 и Николаевская — 2”, — указано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора задействованы 1 742 человек личного состава и 1 169 единиц техники.
Как сообщал УНН, возле ратуши в Черновцах произошел крупный пожар.