Синоптик розповіла про погоду на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Вихідними 15-16 грудня в Україні переважно буде морозна й безсніжна погода. Про це повідомила завідувач сектору відділу метеорологічних прогнозів Людмила Гуманенко в коментарі кореспонденту УНН.
"15-16 грудня в Україні в основному без опадів. Лише 16-го на заході наближення атмосферного фронту зумовить невеличкий сніг. Невеликі морози – вночі -2…-8, вдень – 0-5 градусів морозу", - зазначила синоптик.
За її словами, лише на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться трохи вище нуля.
Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня вночі та вранці у північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м; вдень у Приазов'ї сильний дощ, на півдні країни пориви вітру 15-20 м/с.
У Києві й області протягом 12-13 грудня очікуються сильні опади, в результаті яких сніговий покрив досягне 18 см.