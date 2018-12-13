Синоптик рассказала о погоде на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На выходных 15-16 декабря в Украине преимущественно будет морозная и бесснежная погода. Об этом сообщила заведующая сектором отдела метеорологических прогнозов Людмила Гуманенко в комментарии корреспонденту УНН.
"15-16 декабря в Украине в основном без осадков. Лишь 16-го на западе приближения атмосферного фронта приведет небольшой снег. Небольшие морозы - ночью -2 ... -8, днем - 0-5 градусов мороза", - отметила синоптик.
По ее словам, только на юге страны столбики термометров поднимутся чуть выше нуля.
Напомним, сегодня, 11 декабря ночью и утром в северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м; днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/с.
В Киеве и области в течение 12-13 декабря ожидаются сильные осадки, в результате которых снежный покров достигнет 18 см.