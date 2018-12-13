В Україні сьогодні сніжитиме, дороги вкриє ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На більшій частині території Україні сьогодні очікується невеликий сніг, на дорогах – ожеледиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Так, у Київській, Львівській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Дніпропетровській, Одеській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській областях та м. Київ продовжуються опади у вигляді невеликого снігу. У Волинській області прогнозується дощ з мокрим снігом.
"Сьогодні вдень на більшій частині території України невеликий, на Прикарпатті помірний сніг. Вітер переважно північно -західний (у південній та східній частині – південний), 5-10 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура від 4 морозу до 1 тепла, в Карпатах 5-10 морозу", – йдеться в повідомленні.
На Київщині очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний помірний. Температура по області та у Києві – від 0 до 2 морозу.
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Синоптики попереджають, що сьогодні продовжиться ускладнення погодних умов.
"В Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця", – повідомили у ДСНС.
З 6:00 обмежено в'їзд вантажних транспортних засобів у Київ, а також на під'їзних автошляхах столиці обмежено рух великогабаритних транспортних засобів у межах Київської області.
"…У зв'язку з обмеженням в'їзду великовантажного транспорту на територію Київської області та м. Києва обмежено рух великогабаритного транспорту у межах Житомирської області", – йдеться в повідомленні.
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Крім цього з 8:00 у столиці в місцях прогнозованого скупчення вантажного транспорту заплановано встановлення 5 мобільних пунктів обігріву – на Брест-Литовському, Бориспольському, Гостомильському, Одеському шосе та Броварському проспекті.
Нагадаємо, через погіршення погодних умов у Київській області сталося понад 30 ДТП.