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В Украине сегодня будет идти снег, дороги укроет гололедица

Киев • УНН

 • 12355 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. На большей части территории Украины сегодня ожидается небольшой снег, на дорогах – гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Украине сегодня будет идти снег, дороги укроет гололедица

Так, в Киевской, Львовской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской областях и г. Киев продолжаются осадки в виде небольшого снега. В Волынской области прогнозируется дождь с мокрым снегом.

"Сегодня днем на большей части территории Украины небольшой, на Прикарпатье умеренный снег. Ветер северо-западной (в южной и восточной части – южный), 5-10 м/с. На дорогах гололедица. Температура от 4 мороза до 1 тепла, в Карпатах 5-10 мороза", – говорится в сообщении.

В Киевской области ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный умеренный. Температура по области и в Киеве – от 0 до 2 мороза.

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Синоптики предупреждают, что сегодня продолжится осложнение погодных условий.

"В Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах страны гололедица", – сообщили в ГСЧС.

С 6:00 ограничен въезд грузовых транспортных средств в Киев, а также на подъездных дорогах столицы ограничено движение крупногабаритных транспортных средств в пределах Киевской области.

"...В связи с ограничением въезда большегрузного транспорта на территорию Киевской области и г. Киева ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах Житомирской области", – говорится в сообщении.

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Кроме этого с 8:00 в столице в местах прогнозируемого скопления грузового транспорта запланировано установление 5 мобильных пунктов обогрева – на Брест-Литовском, Бориспольском, Гостомильськом, Одесском шоссе и Броварском проспекте.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий в Киевской области произошло более 30 ДТП.

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