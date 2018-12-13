Из-за непогоды за сутки травмированы почти полсотни киевлян
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В медицинские учреждения с травмами в течение последних суток, когда столицу засапало снегом, обратились 46 киевлян, из них 10 - дети. Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская в комментарии корреспонденту УНН.
"За последние сутки в Киеве травмировались 36 взрослых и 10 детей", - отметила она, отвечая на вопрос о количестве травмированных из-за непогоды.
При этом в КГГА отметили, что информации о характере травм киевлян нет.
Напомним, на большей части территории Украины сегодня ожидается небольшой снег, на дорогах - гололедица.
С начала холодов, с 14 ноября по состоянию на 4 декабря в Киеве травмированы 1044 человека.
В связи с погодными условиями некоторые рейсы в аэропортах Киева отменяются, а некоторые задерживаются на полчаса и больше.
На выходных, 15-16 декабря, в Украине преимущественно будет морозная и бесснежная погода.