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У Карпатах вже випало по коліна снігу

Київ • УНН

 • 17599 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Карпатах на гірськолижному курорті Драгобрат 14 грудня висота снігового покриву становить 39 сантиметрів. Про це із посиланням на дані Укргідрометцентру у Facebook повідомляє УНН.

У Карпатах вже випало по коліна снігу

“На сніголавинному посту на Драгобраті спостерігається температура повітря −9,8°С, сніг. Висота снігового покриву становить 39 см”, — йдеться у повідомленні.

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На сніголавинній станції на вершині Пожижевська (1822 м) температура повітря трохи вища — до −9,4°С, вітер, висота снігового покриву становить 16-38 см, сніг хуртовинний.

Крім того, на сніголавинній станції на горі Плай (1323 м) температура повітря становитиме −8,8°С, вітер північно-східний 6 м/с, пориви 8 м/с. Висота снігового покриву становить 12-33 см, сніг свіжий, пилоподібний, добре закріплений.

Також у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується:

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  • 14-15 грудня — низька снiголавинна небезпека (1 рiвень).
  • 16 грудня — помірна снiголавинна небезпека (2 рiвень).
  • 16 грудня у горах західної та центральної частини Закарпатської області очікується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень).

Раніше УНН повідомляв, що у Карпатах 14 грудня засніжило гірські перевали. Також на наступному тижні вдарять сильні морози.

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