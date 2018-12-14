В Карпатах уже выпало по колено снега
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Карпатах на горнолыжном курорте Драгобрат 14 декабря высота снежного покрова составляет 39 сантиметров. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра в Facebook сообщает УНН.
“На снеголавинном посту на Драгобрате наблюдается температура воздуха −9,8 ° С, снег. Высота снежного покрова составляет 39 см”, - говорится в сообщении.
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На снеголавинной станции на вершине Пожижевская (1822 м) температура воздуха несколько выше — до −9,4 ° С, ветер, высота снежного покрова составляет 16-38 см, снег вьюжный.
Кроме того, на снеголавинной станции на горе Плай (1323 м) температура воздуха составит −8,8 ° С, ветер северо-восточный 6 м/с, порывы 8 м/с. Высота снежного покрова составляет 12-33 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен.
Также в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается:
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- 14-15 декабря — низкая снеголавинная опасность (1 уровень).
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- 16 декабря — умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).
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- 16 декабря в горах западной и центральной части Закарпатской области ожидается низкая снеголавиннаяопасность (1 уровень).
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Ранее УНН сообщал, что в Карпатах 14 декабря засыпало снегом горные перевалы. Также на следующей неделе ударят сильные морозы.