Новорічний відпочинок: Карпати і Єгипет подорожчали, а "екзотика" стала популярнішою

ukru
Ексклюзив
12:16 • 35016 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 86436 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 87079 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 78749 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 101895 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 111821 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 70318 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81327 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 149750 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224816 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.8 м/с
55 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 147460 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 141916 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 119388 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 106487 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 99767 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 86445 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 111826 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 149754 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 497749 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 577736 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 44395 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 51292 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 188591 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 183949 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 183143 перегляди
Актуальне
Новорічний відпочинок: Карпати і Єгипет подорожчали, а "екзотика" стала популярнішою

Новорічний відпочинок: Карпати і Єгипет подорожчали, а "екзотика" стала популярнішою

Київ • УНН

 • 51805 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Цього року відпочинок на Новий рік в популярному серед українців Єгипті подорожчав на 20-25%, ціни на відпочинок в Європі залишились на рівні минулого року, а "екзотичні" напрями стали більш привабливими. Про це повідомив президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич у коментарі УНН.

“Найбільш популярним напрямком цілий рік є Єгипет — по ньому ціна підвищилась на 20-25% уже, порівняно з минулим роком”, — зазначив він.

За його прогнозами, не варто розраховувати на “гарячі” тури ближче до свят, оскільки ціна на відпочинок в Єгипті може навіть підвищитись у зв’язку з очікуванням відкриття рейсів з РФ. Також, за його словами, популярні взимку і на Новий рік серед українців Об’єднані Арабські Емірати.

Крім того, цього року набирає популярності відпочинок у дальніх країнах — Домінікані, В’єтнамі, Індії, Таїланді. Тури до цих країн цього року будуть навіть трохи дешевшими, ніж минулого року, оскільки з’явилося кілька чартерних рейсів в цих напрямках.

Ціни на гірськолижних курортах в Європі цього року залишились на тому ж рівні, що й минулого року, однак цей вид відпочинку досить “специфічний”, оскільки залежить від наявності снігу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці матимуть три вихідні на Новий рік

Щодо європейського напрямку, то, за словами директора однієї з тур фірм Тетяни Сидоришиної, екскурсійні тури на Новий рік теж доволі популярні серед українців. Причому наразі через появу багатьох лоу-костерів багато туристів відмовляються від автобусних турів, віддаючи перевагу авіарейсам. Якщо екскурсійний тур в ЄС автобусом на новорічні свята буде коштувати, в середньому, 200 євро з людини (на 3-4 дні з екскурсіями і проживанням в готелях), то ціна на авіатур доходитиме до 300 євро з аналогічними умовами.

Відпочинок в Єгипті буде коштувати не менше 400 доларів з людини, однак в цю ціну входить ще й харчування. Ціни на відпочинок в екзотичних країнах перевищують 1000 доларів з людини. У той же час відпочити на гірськолижних курортах, зокрема Андорри, на Новий рік можна за 500 євро з людини (тиждень відпочинку). При чому, за словами експерта, цього року цей напрямок не такий популярний, як минулого, і бронювання на нього йде повільно.

При цьому директор Центру розвитку туризму Володимир Царук додав, що наразі українці активно бронюють відпочинок на курортах карпатського регіону, попри те, що цього року проживання в готелях і приватних садибах подорожчало приблизно на 10%, а на новорічні свята (період з 28 грудня 2018 р. по 10 січня 2019 року) — до 15% в порівнянні з минулим роком. Зокрема, популярний серед українців Буковель цього року стане дорожче на 10-15%. За прогнозами, наповненість готелів і житла в приватному секторі на високий сезон сягне 90-100%. В той же час, бронювання на період після свят йде повільно, оскільки немає розуміння, якою буде зима цього року, тому ціни на цей період підвищаться не більше ніж на 5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, якою буде погода на Новий рік

Крім того, за його словами, популярні на новорічні свята місто Львів, Львівська область, Закарпаття. Також багато туристів їдуть на Новий рік до Одеси і Чернігова — через цікаву екскурсійну програму. Також, за його словами, останнім часом набирає популярності зустріч Нового року в Чернівцях.

Нагадаємо, гірськолижний сезон 2018-2019 року вже розпочався на високогір’ї, зокрема Альпах, водночас не здає позицій і морський відпочинок у Єгипті й ОАЕ, який наразі у розпалі.

Найпопулярнішими напрямками літнього відпочинку для українців цього року були Туреччина та Єгипет, хоча потік туристів збільшився і в європейські країни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$258.31
Brent
$71.72
Bitcoin
$87,330.60
S&P 500
$5,732.63
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,056.85
Ethereum
$2,084.17