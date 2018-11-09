Новорічний відпочинок: Карпати і Єгипет подорожчали, а "екзотика" стала популярнішою

“Найбільш популярним напрямком цілий рік є Єгипет — по ньому ціна підвищилась на 20-25% уже, порівняно з минулим роком”, — зазначив він.

За його прогнозами, не варто розраховувати на “гарячі” тури ближче до свят, оскільки ціна на відпочинок в Єгипті може навіть підвищитись у зв’язку з очікуванням відкриття рейсів з РФ. Також, за його словами, популярні взимку і на Новий рік серед українців Об’єднані Арабські Емірати.

Крім того, цього року набирає популярності відпочинок у дальніх країнах — Домінікані, В’єтнамі, Індії, Таїланді. Тури до цих країн цього року будуть навіть трохи дешевшими, ніж минулого року, оскільки з’явилося кілька чартерних рейсів в цих напрямках.

Ціни на гірськолижних курортах в Європі цього року залишились на тому ж рівні, що й минулого року, однак цей вид відпочинку досить “специфічний”, оскільки залежить від наявності снігу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці матимуть три вихідні на Новий рік

Щодо європейського напрямку, то, за словами директора однієї з тур фірм Тетяни Сидоришиної, екскурсійні тури на Новий рік теж доволі популярні серед українців. Причому наразі через появу багатьох лоу-костерів багато туристів відмовляються від автобусних турів, віддаючи перевагу авіарейсам. Якщо екскурсійний тур в ЄС автобусом на новорічні свята буде коштувати, в середньому, 200 євро з людини (на 3-4 дні з екскурсіями і проживанням в готелях), то ціна на авіатур доходитиме до 300 євро з аналогічними умовами.

Відпочинок в Єгипті буде коштувати не менше 400 доларів з людини, однак в цю ціну входить ще й харчування. Ціни на відпочинок в екзотичних країнах перевищують 1000 доларів з людини. У той же час відпочити на гірськолижних курортах, зокрема Андорри, на Новий рік можна за 500 євро з людини (тиждень відпочинку). При чому, за словами експерта, цього року цей напрямок не такий популярний, як минулого, і бронювання на нього йде повільно.

При цьому директор Центру розвитку туризму Володимир Царук додав, що наразі українці активно бронюють відпочинок на курортах карпатського регіону, попри те, що цього року проживання в готелях і приватних садибах подорожчало приблизно на 10%, а на новорічні свята (період з 28 грудня 2018 р. по 10 січня 2019 року) — до 15% в порівнянні з минулим роком. Зокрема, популярний серед українців Буковель цього року стане дорожче на 10-15%. За прогнозами, наповненість готелів і житла в приватному секторі на високий сезон сягне 90-100%. В той же час, бронювання на період після свят йде повільно, оскільки немає розуміння, якою буде зима цього року, тому ціни на цей період підвищаться не більше ніж на 5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, якою буде погода на Новий рік

Крім того, за його словами, популярні на новорічні свята місто Львів, Львівська область, Закарпаття. Також багато туристів їдуть на Новий рік до Одеси і Чернігова — через цікаву екскурсійну програму. Також, за його словами, останнім часом набирає популярності зустріч Нового року в Чернівцях.

Нагадаємо, гірськолижний сезон 2018-2019 року вже розпочався на високогір’ї, зокрема Альпах, водночас не здає позицій і морський відпочинок у Єгипті й ОАЕ, який наразі у розпалі.

Найпопулярнішими напрямками літнього відпочинку для українців цього року були Туреччина та Єгипет, хоча потік туристів збільшився і в європейські країни.