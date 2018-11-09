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Новогодний отдых: Карпаты и Египет подорожали, а "экзотика" стала популярнее

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. В этом году отдых на Новый год в популярном среди украинцев Египте подорожал на 20-25%, цены на отдых в Европе остались на уровне прошлого года, а "экзотические" направления стали более привлекательными. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич в комментарии УНН.

"Наиболее популярным направлением круглый год остается Египет - по нему цена повысилась на 20-25% уже по сравнению с прошлым годом", - отметил он.

По его прогнозам, не стоит рассчитывать на "горящие" туры ближе к праздникам, поскольку цена на отдых в Египте может даже повыситься в связи с ожиданием открытия рейсов из РФ. Также, по его словам, популярные зимой и на Новый год среди украинцев Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, в этом году набирает популярность отдых в дальних странах - Доминикане, Вьетнаме, Индии, Таиланде. Туры в эти страны в этом году будут даже немного дешевле, чем в прошлом году, поскольку появилось несколько чартерных рейсов в этих направлениях.

Цены на горнолыжных курортах в Европе в этом году остались на том же уровне, что и в прошлом году, однако этот вид отдыха достаточно "специфический", поскольку зависит от наличия снега.

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Что касается европейского направления, то, по словам директора одной из турфирм Татьяны Сидоришиной, экскурсионные туры на Новый год тоже довольно популярны среди украинцев. Причем на данный момент из-за появления многих лоу-костеров много туристов отказываются от автобусных туров, предпочитая авиарейсы. Если экскурсионный тур в ЕС автобусом на новогодние праздники будет стоить в среднем 200 евро с человека (на 3-4 дня с экскурсиями и проживанием в гостиницах), то цена на авиатур доходить до 300 евро с аналогичными условиями.

Отдых в Египте будет стоить не менее 400 долларов с человека, однако в эту цену входит еще и питание. Цены на отдых в экзотических странах превышают 1000 долларов с человека. В то же время отдохнуть на горнолыжных курортах, в частности Андорры, на Новый год можно за 500 евро с человека (неделя отдыха). Причем, по словам эксперта, в этом году это направление не так популярно, как в прошлом, и бронирование на него идет медленно.

При этом директор Центра развития туризма Владимир Царук добавил, что сейчас украинцы активно бронируют отдых на курортах карпатского региона, несмотря на то, что в этом году проживание в гостиницах и частных домах подорожало примерно на 10%, а на новогодние праздники (с 28 декабря 2018 по 10 января 2019 года) - до 15% по сравнению с прошлым годом. В частности, популярный среди украинцев Буковель в этом году станет дороже на 10-15%. По прогнозам, наполненность гостиниц и жилья в частном секторе на высокий сезон достигнет 90-100%. В то же время, бронирование на период после праздников идет медленно, поскольку нет понимания, какой будет зима в этом году, поэтому цены на этот период повысятся не более чем на 5%.

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Кроме того, по его словам, популярные на новогодние праздники город Львов, Львовская область, Закарпатье. Также многие туристы едут на Новый год в Одессу и Чернигов - из-за интересной экскурсионной программы. Также, по его словам, в последнее время набирает популярность встреча Нового года в Черновцах.

Напомним, горнолыжный сезон 2018-2019 года уже начался на высокогорье, в частности Альпах, одновременно не сдает позиций и морской отдых в Египте и ОАЭ, который сейчас в самом разгаре.

Самыми популярными направлениями летнего отдыха для украинцев в этом году были Турция и Египет, хотя поток туристов увеличился и в европейские страны.

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