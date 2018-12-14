На наступному тижні вдарять сильні морози
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про вторгнення арктичного повітря упродовж 18-21 грудня. Про це йдеться в оперативній довідці ДСНС про орієнтовний розвиток погодних умов в Україні у другій половині грудня 2018 року, передає УНН.
“Протягом 18-21 грудня в Україні очікується зниження температури: вночі 10-15°, 20 грудня на північному сході до 20° морозу, вдень 5-11° морозу, у південних та західних областях вночі 6-11°, вдень 1-7° морозу. Переважно без опадів”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, якою буде погода на Новий рік
Перед цим упродовж 15-17 грудня очікується температурний режим близький та дещо вищий за норму.
Мінімальна температура цими днями вночі становитиме переважно 3-8° морозу; максимальна температура вдень — 1-6 морозу; на північному сході України вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу; у південних областях та на Закарпатті вночі 1-5° морозу, вдень близько 0°.
“Істотних опадів не передбачається, лише в західних областях помірний сніг. Серед небезпечних явищ — на 16 грудня у південних областях прогнозується посилення вітру до 15-20 м/с”, — зазначають у ДСНС.
У період з 22 по 31 грудня в Україні очікується потепління. Переважаюча мінімальна температура вночі 0-6 морозу, максимальна температура вдень від 1° морозу до 3° тепла, на півдні та сході 2-7° тепла.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже -100 градусів за Цельсієм: названо найхолодніше місце на Землі
Опади ймовірні:
-
- 22 та 27-28 грудня в Україні,
-
- 23-24 грудня на Лівобережжі,
-
- 25-26 та 29-30 грудня у західних та північних областях.
-
Також у другій половині грудня 2018 року у більшості областей утримається сніговий покрив.
Лише у південних та східних областях його залягання буде нестійким:
-
- 15-21 грудня сніговий покрив спостерігатиметься в Миколаївській, Харківській, північній половині Одеської області та півночі Херсонської області.
-
- 22-23 грудня сніговий покрив зруйнується і впродовж 24-27 грудня буде відсутній.
-
- 28 грудня ймовірне утворення снігового покриву і його залягання впродовж 29-31 грудня.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Метеоролог розповіла, якою буде зима
Раніше УНН повідомляв, що згідно з прогнозами синоптиків, перша декада січня 2019 року буде традиційно для цього часу холодною.