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На следующей неделе ударят сильные морозы

Киев • УНН

 • 63098 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о вторжении арктического воздуха в течение 18-21 декабря. Об этом говорится в оперативной справке ГСЧС об ориентировочном развитии погодных условий в Украине во второй половине декабря 2018 года, передает УНН.

На следующей неделе ударят сильные морозы

“В течение 18-21 декабря в Украине ожидается снижение температуры: ночью 10-15°, 20 декабря на северо-востоке до 20° мороза, днем 5-11° мороза, в южных и западных областях ночью 6-11°, днем 1-7° мороза. Преимущественно без осадков”, - говорится в сообщении.

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Перед этим в течение 15-17 декабря ожидается температурный режим близкий и несколько выше нормы.

Минимальная температура в эти дни ночью преимущественно 3-8° мороза; максимальная температура днем — 1-6 мороза; на северо-востоке Украины ночью 9-14°, днем 3-8° мороза; в южных областях и на Закарпатье ночью 1-5° мороза, днем около 0°.

“Существенных осадков не ожидается, лишь в западных областях умеренный снег. Среди опасных явлений — на 16 декабря в южных областях прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с”, - отмечают в ГСЧС.

В период с 22 по 31 декабря в Украине ожидается потепление. Преимущественно минимальная температура ночью 0-6 мороза, максимальная температура днем от 1° мороза до 3° тепла, на юге и востоке 2-7° тепла.

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Осадки вероятны:

  • 22 и 27-28 декабря в Украине,
  • 23-24 декабря на Левобережье,
  • 25-26 и 29-30 декабря в западных и северных областях.

Также во второй половине декабря 2018 года в большинстве областей сохранится снежный покров.

Лишь в южных и восточных областях его залегание будет неустойчивым:

  • 15-21 декабря снежный покров будет наблюдаться в Николаевской, Харьковской, северной половине Одесской области и севере Херсонской области.
  • 22-23 декабря снежный покров разрушится и в течение 24-27 декабря будет отсутствовать.
  • 28 декабря вероятно образование снежного покрова и его залегание в период 29-31 декабря.

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Ранее УНН сообщал, что согласно прогнозам синоптиков, первая декада января 2019 года будет традиционно для этого времени холодной.

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