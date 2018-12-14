У Карпатах засніжило гірські перевали
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Дорожнє покриття на перевалах в Івано-Франківській області наразі засніжене. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Укравтодору.
"На перевальних ділянках доріг йде сніг. Температура повітря -5-2°С. Стан покриття мокре, на перевалах Івано-Франківської області – засніжене", – йдеться у повідомленні.
Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре, на заході – засніжене. У Сумській області місцями ожеледиця.
"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Виконуються роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами на ділянках доріг, де є загроза виникнення ожеледиці", – зазначили в Укравтодорі.
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Також уточнюється, що станом на 8:00 у західних, центральних областях, а також у Київській та Дніпропетровській областях місцями спостерігається невеликий сніг, у Херсонській області – місцями дощ.
"Середня температура повітря на більшій території країни коливається від -2 до 0°", – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, сьогодні в 11 областях України продовжує сніжити, на дорогах – ожеледиця.