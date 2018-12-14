За добу в Києві значно побільшало травмованих через ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За останню добу в Києві через ожеледицю травмувалось 59 осіб, 9 з них отримали серйозні травми. Про це УНН повідомила радник директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
"За останню добу – дорослих 48, дітей – 11. Це виключно ті, хто травмувався через ожеледицю", - зазначила Вишневська.
За її словами, в основному, це забої й розтягнення, однак у 9 дорослих травми більш серйозні – це переломи і струс мозку, які потребують лікування в стаціонарі.
Нагадаємо, до медичних закладів із травмами протягом останньої доби, коли столицю засипало снігом, звернулися 46 киян, з них 10 - діти.
Вихідними 15-16 грудня в Україні переважно буде морозна й безсніжна погода.