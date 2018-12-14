За сутки в Киеве значительно больше травмированных из-за гололеда
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. За последние сутки в Киеве из-за гололеда травмировались 59 человек, 9 из них получили серьезные травмы. Об этом УНН сообщила советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"За последние сутки - взрослых 48, детей - 11. Это исключительно те, кто травмировался из-за гололеда", - отметила Вишневская.
По ее словам, в основном это ушибы и растяжения, однако у 9 взрослых травмы более серьезные - это переломы и сотрясение мозга, которые нуждаются в лечении в стационаре.
Напомним, в медицинские учреждения с травмами в течение последних суток, когда столицу засыпало снегом, обратились 46 киевлян, из них 10 - дети.
Исходными 15-16 декабря в Украине преимущественно будет морозная и бесснежная погода.