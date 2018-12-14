В Карпатах зросте лавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У високогiр’ї Карпат Iвано-Франкiвської області сьогодні очікується помірна снiголавинна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український Гідрометцентр.
"14 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської області очікується помірна снiголавинна небезпека (2 рiвень)", – йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, сьогодні в 11 областях України продовжує сніжити, на дорогах – ожеледиця.
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Нагадаємо, через негоду знеструмленими залишаються 40 населених пунктах в двох областях країни.
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