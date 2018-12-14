Через негоду досі без світла 40 міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Порушене через негоду електропостачання на ранок п'ятниці ще не відновлено у 40 населених пунктах в двох областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Бригадами обленерго продовжується робота з відновлення електропостачання 40 населених пунктів у двох областях, а саме: Чернігівська - 38, Кіровоградська - 2", - повідомили рятувальники.
Інформація щодо аварійних відключень теплопостачання до ДСНС не надходила.
Нагадаємо, напередодні через негоду залишилися без світла 170 міст і сіл по Україні.