Из-за непогоды до сих пор без света 40 городов и сел
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Нарушенное из-за непогоды электроснабжение на утро пятницы еще не восстановлено в 40 населенных пунктах в двух областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Бригады облэнерго продолжают работу по восстановлению электроснабжения 40 населенных пунктов в двух областях, а именно: Черниговская - 38, Кировоградская - 2", - сообщили спасатели.
Информация о аварийных отключениях теплоснабжения в ГСЧС не поступала.
Напомним, накануне из-за непогоды остались без света 170 городов и сел по Украине.