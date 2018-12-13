За добу 12 людей госпіталізували з переохолодженням і обмороженням
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. За минулу добу, 12 грудня, від переохолодження та обморожень в Україні постраждали 13 людей. 12 із них них госпіталізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я України.
"За минулу добу від переохолодження та обморожень постраждали 13 українців – сім в Донецькій області і по одному в Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Черкаській, Чернігівській областях і місті Києві", – йдеться в повідомленні.
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За інформацією центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф України, 12 із постраждалих госпіталізовано.
Нагадаємо, у Львівській області знайшли тіло місцевого жителя, який, ймовірно, помер від переохолодження.
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