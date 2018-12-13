За сутки 12 человек госпитализированы с переохлаждением и обморожением
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. За прошедшие сутки, 12 декабря, от переохлаждения и обморожений в Украине пострадали 13 человек. 12 из них них госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
"За прошедшие сутки от переохлаждения и обморожений пострадали 13 украинцев – семь в Донецкой области и по одному в Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской, Черниговской областях и городе Киеве", – говорится в сообщении.
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По информации центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Украины, 12 из пострадавших госпитализированы.
Напомним, во Львовской области нашли тело местного жителя, который, вероятно, умер от переохлаждения.
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