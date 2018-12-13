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Одна людина загинула і 104 аварії стались на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Внаслідок негоди у Київській області за останню добу поліцейські зафіксували 104 ДТП, з них 2 — з потерпілими, одна людина загинула. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Київської області на сторінці у Facebook, передає УНН. 

Одна людина загинула і 104 аварії стались на Київщині

“За останню добу працівники поліції столичної області зафіксували 104 ДТП, з них 2 — з потерпілими, де одна людина — загинула”, — йдеться у повідомленні.

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Таку велику кількість ДТП у поліції пов’язують із погіршенням погодних умов, через що значно підвищилася небезпека на дорозі під час керування транспортним засобом. Основні причини аварійності — недотримання водіями швидкісного режиму та правил маневрування.

13 грудня смертельна аварія сталась на дорозі поблизу населеного пункту Рокитне. Сигнал про подію надійшов до поліції Київщини близько 10:00.

У поліції зазначили, що 47-річний чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля “ВАЗ-21111” не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де сталося зіткнення з деревом. Від отриманих травм, несумісних з життям, водій помер на місці аварії.

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У поліції закликали водіїв до пильності на дорогах і попросили дотримуватись правил дорожнього руху.

Нагадаємо, 13 грудня внаслідок снігопаду на дорозі Львів-Тернополь сталась ДТП за участі маршрутного автобусу і автомобіля КрАЗ. Внаслідок аварії семеро осіб опинились у лікарні

Раніше водіїв попередили про сильну ожеледицю.

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