Одна людина загинула і 104 аварії стались на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Внаслідок негоди у Київській області за останню добу поліцейські зафіксували 104 ДТП, з них 2 — з потерпілими, одна людина загинула. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Київської області на сторінці у Facebook, передає УНН.
“За останню добу працівники поліції столичної області зафіксували 104 ДТП, з них 2 — з потерпілими, де одна людина — загинула”, — йдеться у повідомленні.
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Таку велику кількість ДТП у поліції пов’язують із погіршенням погодних умов, через що значно підвищилася небезпека на дорозі під час керування транспортним засобом. Основні причини аварійності — недотримання водіями швидкісного режиму та правил маневрування.
13 грудня смертельна аварія сталась на дорозі поблизу населеного пункту Рокитне. Сигнал про подію надійшов до поліції Київщини близько 10:00.
У поліції зазначили, що 47-річний чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля “ВАЗ-21111” не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де сталося зіткнення з деревом. Від отриманих травм, несумісних з життям, водій помер на місці аварії.
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У поліції закликали водіїв до пильності на дорогах і попросили дотримуватись правил дорожнього руху.
Нагадаємо, 13 грудня внаслідок снігопаду на дорозі Львів-Тернополь сталась ДТП за участі маршрутного автобусу і автомобіля КрАЗ. Внаслідок аварії семеро осіб опинились у лікарні.
Раніше водіїв попередили про сильну ожеледицю.