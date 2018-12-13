Одна людина загинула і 104 аварії стались на Київщині

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Внаслідок негоди у Київській області за останню добу поліцейські зафіксували 104 ДТП, з них 2 — з потерпілими, одна людина загинула. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Київської області на сторінці у Facebook, передає УНН.