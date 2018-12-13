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Один человек погиб и 104 аварии произошли в Киевской области

Киев • УНН

 • 10001 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Вследствие непогоды в Киевской области за последние сутки полицейские зафиксировали 104 ДТП, из них 2 - с пострадавшими, один человек погиб. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киевской области на странице в Facebook, передает УНН.

Один человек погиб и 104 аварии произошли в Киевской области

“За последние сутки работники полиции столичной области зафиксировали 104 ДТП, из них 2 — с пострадавшими, в одной из них один человек — погиб”, — говорится в сообщении.

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Такое большое количество ДТП в полиции связывают с ухудшением погодных условий, из-за чего значительно повысилась опасность на дороге во время управления транспортным средством. Основные причины аварийности — несоблюдение водителями скоростного режима и правил маневрирования.

13 декабря смертельная авария произошла на дороге близ населенного пункта Ракитное. Сигнал о происшествии поступил в полицию Киевской области около 10:00.

В полиции отметили, что 47-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля “ВАЗ-21111” не справился с управлением, съехал в кювет, где произошло столкновение с деревом. От полученных травм, несовместимых с жизнью, водитель скончался на месте аварии.

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В полиции призвали водителей к бдительности на дорогах и попросили соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, 13 декабря в результате снегопада на дороге Львов-Тернополь произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля КрАЗ. В результате аварии семь человек попали в больницу больнице.

Ранее водителей предупредили о сильном гололеде.

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