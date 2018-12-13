Бус з пасажирами потрапив у ДТП, семеро осіб в лікарні
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. На автодорозі "Львів – Тернопіль", у межах Львівської області, сьогодні вранці зіткнулися автомобіль КрАЗ та мікроавтобус "Фольксваген Т5". У результаті до лікарні доставили сімох осіб з мікроавтобуса. Про це повідомили у відділі комунікацій управління обласної поліції, передає УНН.
Так, подія сталася сьогодні близько 6:35 у Пустомитівському районі.
"Зіткнулись вантажний автомобіль КрАЗ та мікроавтобус "Фольксваген Т5". З місця зіткнення у медзаклад доставлено водія та пасажирів мікроавтобуса – усього сімох осіб, троє з яких – неповнолітні", – йдеться в повідомленні.
Наразі на місці зіткнення працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини ДТП та особисті дані учасників події. Медики встановлюють діагнози постраждалим. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на автодорозі "Полтава – Олександрія" легковий автомобіль, у якому перебували люди, розчавило при ДТП з вантажівкою.