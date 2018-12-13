Бус с пассажирами попал в ДТП, семь человек в больнице
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. На автодороге "Львов – Тернополь", в границах Львовской области, сегодня утром столкнулись автомобиль КрАЗ и микроавтобус "Фольксваген Т5". В результате в больницу доставили семь человек из микроавтобуса. Об этом сообщили в отделе коммуникаций управления областной полиции, передает УНН.
Так, происшествие случилось сегодня около 6:35 в Пустомытовском районе.
"Столкнулись грузовой автомобиль КрАЗ и микроавтобус "Фольксваген Т5". С места столкновения в медучреждение доставлены водитель и пассажиры микроавтобуса – в общем семь человек, трое из которых – несовершеннолетние", – говорится в сообщении.
Сейчас на месте столкновения работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и личные данные участников происшествия. Медики устанавливают диагнозы пострадавшим. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, на автодороге "Полтава – Александрия" легковой автомобиль, в котором находились люди, раздавило при ДТП с грузовиком.