Легковик з людьми розчавило при ДТП з вантажівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На автодорозі "Полтава – Олександрія" зіткнулися вантажівка та легковик, внаслідок чого загинуло двоє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.
"9-го грудня близько 14:00 на автомобільній дорозі "Полтава – Олександрія", поблизу села Мачухи Полтавського району, зіткнулися легковий автомобіль Mitsubishi Lancer (рухався у бік міста Полтава) та вантажівка "МАН" (їхав у напрямку Кременчука)", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП загинули 37-річний водій легковика та 36-річна пасажирка. Обставини та причини аварії наразі встановлюють поліцейські.
"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб)", – уточнили в поліції.
Нагадаємо, на трасі "Київ – Чоп" автомобіль, у якому перебувала сім’я киян, в’їхав у відбійник та злетів у кювет, де перекинувся.