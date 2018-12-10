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Легковушку с людьми раздавило при ДТП с грузовиком

Киев • УНН

 • 15058 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На автодороге "Полтава – Александрия" столкнулись грузовик и легковушка, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.

Легковушку с людьми раздавило при ДТП с грузовиком

"9 декабря около 14:00 на автомобильной дороге "Полтава – Александрия", вблизи села Мачехи Полтавского района, столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi Lancer (двигался в сторону города Полтава) и грузовик "МАН" (ехал в направлении Кременчуга)", – говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли 37-летний водитель легковушки и 36-летняя пассажирка. Обстоятельства и причины аварии сейчас устанавливают полицейские.

"Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц)", – уточнили в полиции.

Напомним, на трассе "Киев – Чоп" автомобиль, в котором находилась семья киевлян, въехал в отбойник и вылетел в кювет, где перевернулся.

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