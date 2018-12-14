В Карпатах возрастет лавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В высокогорье Карпат Ивано-Франковской области сегодня ожидается умеренная снеголавинная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.
"14 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", – говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, сегодня в 11 областях Украины продолжает снежить, на дорогах – гололедица.
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Напомним, из-за непогоды обесточенными остаются 40 населенных пунктах в двух областях страны.
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