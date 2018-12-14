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В 11 областях продовжує сніжити, на дорогах ожеледиця

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Вранці у п'ятницю продовжує сніжити в 11 областях України, на дорогах ожеледиця. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

В 11 областях продовжує сніжити, на дорогах ожеледиця

"Продовжуються опади у вигляді невеликого снігу у Київській, Львівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській, Одеській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській областях", - повідомили у ДСНС з посиланням на дані синоптиків.

Лише у східних областях без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура від 2° морозу до 1° тепла, в Криму та на півдні Одещині 3-8° тепла, в Карпатах 1-6° морозу.

По Києву та області невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві та області 0-2° морозу.

"Транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено. На дорогах місцями ожеледиця", - додали у відомстві.

У Києві в місцях прогнозованого скупчення вантажного транспорту функціонує п'ять мобільних пунктів обігріву (Брест-Литовське, Бориспольське, Гостомельське та Одеське шосе і Броварський проспект).

Нагадаємо, через негоду досі без світла 40 міст і сіл.

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