В 11 областях продолжает снежить, на дорогах гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Утром в пятницу продолжает снежить в 11 областях Украины, на дорогах гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Продолжаются осадки в виде небольшого снега в Киевской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Одесской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской областях", - сообщили в ГСЧС со ссылкой на данные синоптиков.
Только в восточных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с. Температура от 2° мороза до 1° тепла, в Крыму и на юге Одесской области 3-8° тепла, в Карпатах 1-6° мороза.
По Киеву и области небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве и области 0-2° мороза.
"Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено. На дорогах местами гололедица", - добавили в ведомстве.
В Киеве в местах прогнозируемого скопления грузового транспорта функционирует пять мобильных пунктов обогрева (Брест-Литовское, Бориспольское, Гостомельское и Одесское шоссе и Броварской проспект).
Напомним, из-за непогоды до сих пор без света 40 городов и сел.