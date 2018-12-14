В Карпатах заснежило горные перевалы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Дорожное покрытие на перевалах в Ивано-Франковской области пока заснеженное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"На перевальных участках дорог идет снег. Температура воздуха -5-2°С. Состояние покрытия мокрое, на перевалах Ивано-Франковской области – заснеженное", – говорится в сообщении.
Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, на западе – заснеженное. В Сумской области местами гололедица.
"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где существует угроза возникновения гололеда", – отметили в Укравтодоре.
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Также уточняется, что по состоянию на 8:00 в западных, центральных областях, а также в Киевской и Днепропетровской областях местами наблюдается небольшой снег, в Херсонской области – местами дождь.
"Средняя температура воздуха на большей территории страны колеблется от -2 до 0°", – говорится в сообщении.
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Напомним, сегодня в 11 областях Украины продолжает снежить, на дорогах – гололедица.