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В Карпатах заснежило горные перевалы

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Дорожное покрытие на перевалах в Ивано-Франковской области пока заснеженное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

В Карпатах заснежило горные перевалы

"На перевальных участках дорог идет снег. Температура воздуха -5-2°С. Состояние покрытия мокрое, на перевалах Ивано-Франковской области – заснеженное", – говорится в сообщении.

Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, на западе – заснеженное. В Сумской области местами гололедица.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где существует угроза возникновения гололеда", – отметили в Укравтодоре.

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Также уточняется, что по состоянию на 8:00 в западных, центральных областях, а также в Киевской и Днепропетровской областях местами наблюдается небольшой снег, в Херсонской области – местами дождь.

"Средняя температура воздуха на большей территории страны колеблется от -2 до 0°", – говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня в 11 областях Украины продолжает снежить, на дорогах – гололедица.

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