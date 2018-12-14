У засніжених Карпатах ще ніхто не травмувався
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Травмованих і заблукалих у гірській місцевості в Українських Карпатах з початку погіршення погодних умов ще не було. Про це УНН повідомили у прес-службах управлінь ДСНС в областях, де пролягають Українські Карпати: Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областях.
Так, до рятувальників не зверталися громадяни з проханням надати допомогу у гірській місцевості.
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Як уточнили у ДСНС Закарпаття, погіршення погодних умов немає, температурні показники у межах норми.
"Ще гірськолижний сезон ще остаточно не розпочато, і майже всі витяги ще не функціонують, бо там немає достатньої кількості снігу, аби туристи могли активно відпочивати", – пояснила речниця ДСНС Закарпаття Наталя Батир.
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Не розпочався лижний сезон і у Львівській області, тож травмованих не було і там.
"У нас переважно вони травмуються, коли починають на лижах кататися. Заблукалих теж наразі не було", – уточнив речник ДСНС Львівської області Віталій Туровцев.
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Не проводили рятувальні роботи у гірській місцевості у Чернівецькій області.
"На щастя, у нас не було ні одного випадку (травмування – ред.)", – повідомив речник ДСНС Чернівецької області Сергій Бабчук.
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Нагадаємо, на гірськолижному курорті Драгобрат у Карпатах сьогодні випало по коліна снігу: висота снігового покриву склала 39 сантиметрів.
Крім того, засніжило гірські перевали в Івано-Франківській області.