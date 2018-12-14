У засніжених Карпатах ще ніхто не травмувався

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Травмованих і заблукалих у гірській місцевості в Українських Карпатах з початку погіршення погодних умов ще не було. Про це УНН повідомили у прес-службах управлінь ДСНС в областях, де пролягають Українські Карпати: Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областях.