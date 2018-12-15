В Запорожской области произошло ДТП, есть погибшие

ДТП произошло сегодня ночью по улице Ломоносова.



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Полицейские установили, что водитель автомобиля "ВАЗ-21104" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на препятствие - электроопору уличного освещения. После этого автомобиль перевернулся и частично повредил забор частного домовладения.



"В результате аварии водитель автомобиля, житель Мелитополя 1994 года рождения, от полученных травм погиб на месте происшествия. Трех пассажиров, транспортного средства было доставлен в больницу. Мужчина 1994 года рождения от полученных травм скончался в больнице, женщина 1998 года рождения и мужчина 1994 года рождения с травмами различной степени тяжести в больнице", - говорится в сообщении.



По факту ДТП возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Начато досудебное расследование.



Как сообщал УНН, ранее на автодороге "Одесса - Рени" лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Из-за ДТП погибли два человека и пострадали четверо.