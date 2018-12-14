У ДТП біля Луцька загинула 9-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Луцькому районі, внаслідок наїзду 68-річного водія автомобіля, загинула 9-річна дівчинка. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції у Волинській області, передає УНН.
"Сьогодні по обіді на автодорозі в селі Піддубці Луцького району 68-річний водій автомобіля "Volkswagen Passat", мешканець Ківерцівського району, допустив наїзд на 9-річну місцеву жительку. Внаслідок ДТП дитина померла на місці пригоди", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що на місці трагедії працює слідчо-оперативна група. Обставини автопригоди з’ясовуються. Винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.
Як повідомляв УНН, раніше на автошляху "Одеса – Рені" лоб в лоб зіткнулися два автомобілі. Через ДТП загинули двоє людей та постраждали четверо.